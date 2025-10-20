Strada tutta in salita per la Meerkat basket Scicli. La conferma della disfatta (101-65) con il forte Gela

Un ripescaggio nella serie C che è stato salutato in maniera positiva pur comprendendo che si andava al confronto con squadre più quotate ed attrezzate. Nella gara contro il Gela, che si è giocata al PalaPadua per inagibilità del geodetico di Scicli, i ragazzi del presidente Paolo Ficili hanno potuto fare ben poca cosa. La formazione gelese del coach Bernardo fin dall’inizio partita hanno capire l’andamento della gara. La squadra ospite ha giocato per vincere ed, avendo le potenzialità visto che è stata costruita per il salto in serie B, si è imposta fin dal primo quarto con un avanzo di 17 punti che ha indirizzato il match e la gara tutta.

La difesa a zona press dei gelesi ha mandato in tilt l’attacco bianconero.

Gli infortuni di Goi e Lonatica hanno limitato parecchio le rotazioni del coach Magagnoli senza parlare della giornata storta al tiro per capitan Sorrentino. Gli unici momenti positivi sono arrivati da Garavini e Agbara che hanno mostrato di essere in una fase di crescita.

Il Gela ha brillato in attacco grazie a un’ottima prestazione corale e ben 12 triple realizzate. I fratelli Cajola hanno trascinano i compagni mentre Occhipinti ha tenuto il controllo del gioco mettendo il resto della squadra nelle condizioni di tiri comodi.

In classifica per la Meerkat la situazione è a dir poco in salita. La squadra è ancora ferma a zero punti in classifica. C’è da dire che il fattore campo sta incidendo sull’andamento delle gare. La costrizione di giocare le partite casalinghe fuori dalle mura amiche (si gioca al PalaPadua di Ragusa) è un motivo determinante per la situazione difficile in cui si trova la squadra sciclitana.

Domenica prossima si và a Giarre: sarà un delicato scontro diretto salvezza tra le ultime della classe.

Tabellini: Agbara 14, Garavini 13, Derick 12, Taino 10, Sorrentino 6, Burt 4, Lonatica 3, Goi 3, Manenti, Giannone, Sammito, Ventura ne

