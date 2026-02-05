Stop ai canoni demaniali marittimi in Sicilia: esenzione per il 2026 dopo il ciclone Harry

Arriva dalla Regione Siciliana lo stop al pagamento dei canoni per le concessioni demaniali marittime per l’anno 2026. Lo stabilisce un decreto dell’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, nell’ambito delle misure straordinarie adottate dopo i danni provocati dal ciclone Harry lungo le coste dell’Isola.

L’esenzione riguarda in particolare le concessioni con finalità turistico-ricreative, sportive, della nautica da diporto, della cantieristica navale e quelle situate nelle aree portuali interessate dall’emergenza meteorologica. Il provvedimento ha un valore complessivo di circa 10 milioni di euro ed è previsto dalla legge voluta dal governo regionale guidato da Renato Schifani, approvata all’unanimità dall’Assemblea Regionale Siciliana lo scorso 30 gennaio.

Schifani: “Sgravare chi deve ricostruire”

«Stiamo affrontando l’emergenza a 360 gradi – afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – ed era doveroso sgravare i titolari di queste attività da un onere che in questo momento non potrebbero sostenere, dovendo già investire sulla ricostruzione in vista della prossima stagione estiva».

Il governatore sottolinea come l’obiettivo sia rilanciare le attività costiere e sostenere l’occupazione, accompagnando imprese e operatori nella fase di ripresa dopo gli eventi calamitosi.

Savarino: “Intervento uniforme per tutte le coste siciliane”

Secondo l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino, la decisione di estendere la misura a tutta la Sicilia nasce dalle verifiche effettuate dopo il passaggio del ciclone.

«I dati raccolti dalla Protezione civile dimostrano che ogni versante dell’Isola è stato colpito dal maltempo e ha riportato danni significativi. Per questa ragione il governo Schifani ha scelto un intervento organico e uniforme, capace di rispondere alle esigenze di tutti i territori interessati».

Le risorse stanziate, conclude l’assessore, sono sufficienti per accompagnare gli imprenditori in un percorso concreto di ripresa e rilancio delle attività economiche legate al mare. l decreto è pubblicato sul portale istituzionale della Regione a questo link.

© Riproduzione riservata