Stelle di Natale AIL, torna l’appuntamento con la solidarietà. Ecco dove trovarle in Provincia di Ragusa

Anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, torna l’iniziativa della Stella di Natale AIL, promossa dall’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, che si terrà il 6, 7 e 8 dicembre. L’iniziativa è un’opportunità per sostenere la lotta contro queste malattie, con i volontari presenti nelle principali piazze della provincia di Ragusa.

I dettagli degli appuntamenti sono i seguenti:

Comiso : Piazzale Annunziata, il 6 e 7 dicembre.

: Piazzale Annunziata, il 6 e 7 dicembre. Scicli : Piazza Municipio, l’8 dicembre.

: Piazza Municipio, l’8 dicembre. Ispica : Piazza Regina Margherita, il 6 e 7 dicembre.

: Piazza Regina Margherita, il 6 e 7 dicembre. Chiaramonte Gulfi : Corso Umberto, il 6 e 7 dicembre mattina.

: Corso Umberto, il 6 e 7 dicembre mattina. Vittoria : Piazza del Popolo, il 6, 7 e 8 dicembre.

: Piazza del Popolo, il 6, 7 e 8 dicembre. Santa Croce Camerina : Piazza Vittorio Emanuele, il 6 e 7 dicembre.

: Piazza Vittorio Emanuele, il 6 e 7 dicembre. Marina di Ragusa : Piazza Duca degli Abruzzi, l’8 dicembre mattina.

: Piazza Duca degli Abruzzi, l’8 dicembre mattina. Pozzallo : Piazza delle Rimembranze, l’8 dicembre.

: Piazza delle Rimembranze, l’8 dicembre. Pedalino : Piazza Gramsci, l’8 dicembre mattina.

: Piazza Gramsci, l’8 dicembre mattina. Ragusa: Piazza Libertà, il 6, 7 e 8 dicembre.

A Ragusa, le stelle di Natale AIL saranno disponibili anche alla Conad di via Vincenzo Malfitano e all’interno del mercatino di Campagna Amica al Vitality, la mattina del 7 dicembre.

Per chi non potrà recarsi personalmente in piazza, l’AIL Ragusa ha attivato un servizio di consegna a domicilio. Per informazioni e ordini, è possibile contattare i numeri 388 693 7371 o 0932 183 8744.

L’acquisto della Stella di Natale AIL rappresenta un piccolo gesto che aiuta migliaia di persone a guardare lontano, sostenendo la ricerca e i progetti a favore dei malati di leucemia, linfoma e mieloma.

