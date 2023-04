Sta per iniziare il raddoppio della Ragusa – Catania. Al via campo base della Cosedil

La foto pubblicata sui social della Cosedil spa rappresenta l'avvio della realizzazione del campo base del terzo lotto della costruenda autostrada Ragusa – Catania. Un brindisi per l'avvio formale, ed ufficiale, di questo cantiere che dunque a giorni sarà operativo e darà il via alla realizzazione vera e propria del progetto di raddoppio. La Cosedil ha scritto un testo decisamente incoraggiante sui propri social. Forse anche troppo entusiasmante: "Via all'esecuzione dei lavori della Catania – Ragusa! È con grande orgoglio che oggi diamo il via all'esecuzione dei lavori della Catania-Ragusa, un progetto ambizioso nel quale il nostro Gruppo è impegnato per conto di ANAS. Siamo pronti ad affrontare la sfida più importante che abbiamo mai incontrato, mettendo tutte le nostre energie e il nostro entusiasmo. Siamo chiamati a portare avanti la filosofia che ci guida: "Costruiamo il TUO domani". Siamo pronti per costruire il futuro insieme!". Fin qui il messaggio della società di costruzione che parla dell'avvio dei lavori anche se si è nella fase iniziale della realizzazione del campo base, ovvero l'area in cui trovano ricovero i mezzi pesanti, le ruspe, i bagni e spogliatoi degli operai, i box per gli uffici. Non siamo alla posa della prima pietra ma questo lavoro preparatorio è assai importante e indicativo dell'imminente avvio del cantiere. C'è da dire che si sta lavorando anche a tutta la parte burocratica degli espropri. Una fase decisamente delicata