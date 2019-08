SS. Salvatore: a Chiaramonte, domani è vigilia di festa - Ragusa Oggi

SS. Salvatore: a Chiaramonte, domani è vigilia di festa

Le autorità civili e militari, con il gonfalone della città, domani, lunedì 5 agosto, a partire dalle 18,30, si recheranno dal palazzo municipale sino alla chiesa del Santissimo Salvatore. E’ uno dei momenti più caratterizzanti della vigilia della festa che, in queste ore, sta calamitando l’attenzione di devoti e fedeli a Chiaramonte Gulfi. Subito dopo, il corpo bandistico Vito Cutello percorrerà le principali vie della città con la visita alle chiese di San Giovanni Battista, San Vito e San Filippo.

Tutto sarà anticipato, a mezzogiorno in punto, dal festoso scampanio nelle varie chiese del centro montano. L’appuntamento più importante della giornata, dopo la recita del Rosario, la coroncina del Santissimo Salvatore, le litanie cantate e i Vespri solenni, sarà, alle 20, il rito della svelata del Santissimo Salvatore con la presenza delle venerabili confraternite e dei sodalizi. Subito dopo si terrà la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, don Salvatore Vaccaro. Alle 22, poi, grande attesa, in piazza Duomo, per lo spettacolo musicale con il gruppo Sikula Band.

E, a seguire, direttamente da Made in Sud e Sicilia Cabaret, uno show all’insegna del divertimento e della spensieratezza con “I respinti” e con la partecipazione di Antonio Balestrieri. Ieri pomeriggio, intanto, grande dimensione spirituale in occasione della celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Giuseppe Ramondazzo, cappellano della Polizia di Stato, a cui, in serata, ha fatto seguito la serata di adorazione denominata “Fare comunità” animata dai giovani, da tutte le realtà religiose, dalle confraternite nonché dai gruppi di preghiera di tutte le parrocchie.