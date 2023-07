Squalo verdesca di oltre 2 metri a riva vicino ai bagnanti

Un squalo di oltre 2 metri è stato avvistato nei pressi della spiaggia di Tono a Milazzo, in provincia di Messina, in Sicilia, suscitando paura tra i bagnanti. Tuttavia, gli esperti affermano che si tratta di una specie di squalo innocua nota come verdesca, che ha registrato solo 13 attacchi all’uomo dal 1580 al 2013. Nonostante ciò, gli avvistamenti di squali nelle acque italiane sono aumentati negli ultimi anni, e questo episodio non è il solo ad essere stato segnalato in Sicilia.

Recentemente, ci sono stati altri due avvistamenti di squali azzurri in provincia di Messina, uno a Oliveri e l’altro a Santa Flavia, nel Palermitano. Secondo gli esperti, la verdesca si nutre principalmente di molluschi e piccoli pesci, ma la sua presenza sempre più frequente lungo le coste siciliane preoccupa i bagnanti. Tuttavia, gli avvistamenti ripetuti suggeriscono che le acque della Sicilia offrano un habitat ideale per la vita e la riproduzione di questi predatori. foto di repertorio