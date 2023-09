Sportello Informa Giovani ed innovazione digitale. Nuova era a palazzo San Domenico

Due atti deliberativi di giunta che danno, per conto della squadra Monisteri, il “la” a due importanti strumenti. Lo Sportello Informa Giovanni sarà un posto fisico di informazione e di formazione con ipotesi di apertura al pubblico a partire dal lunedì e fino a venerdì e con operatori cui è demandato il compito di “prendere in carico e fornire materiale informativo nelle aree del lavoro, dell’impresa e della formazione ma anche nella macroarea della cultura, dello sport e del tempo libero”. Il tutto aperto a proposte e suggerimenti utili alla città ed alle politiche giovanili.

Gli obiettivi di questo sportello.

“Creare un laboratorio dell’orientamento che permetta di ideare una serie di materiali didattici e di strumenti informativi da distribuire attraverso lo sportello, le scuole e gli spazi di aggregazione giovanile – nel dettaglio della deliberazione – rimuovere gli ostacoli per permettere ai giovani di inserirsi nel mondo del lavoro”. Per la creazione dello Sportello Informa Giovanni è stata destinata la somma di 8mila euro.

La transizione digitale uno degli obiettivi principali a palazzo san Domenico.

E’ il momento di avviare un processo di innovazione digitale dell’organizzazione comunale dell’ente. Prova né è la rimodulazione dell’organigramma con cui viene prevista, all’interno del I° Settore, l’Unità organizzativa 1 con competenza in materia di transizione digitale che comprende gli uffici “SIC-Sistema informativo comunale, Servizi al cittadino-Sito internet ed Agenda digitale C.A.D. Come primo obiettivo c’è la realizzazione del nuovo sito internet adeguato alle linee guida AGID al fine di rendere disponibili i principali servizi informatici dell’ente a vantaggio dei cittadini e delle imprese. In questo caso è stata destinata la somma di 25 mila euro.