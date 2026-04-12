La Meerkat Scicli vince sul Marsala e si aggiudica la gara 1 della semifinale play out del campionato di serie C.

di Pinella Drago – Una gara intensa, finita sul risultato di 93-84 contro l’A.S.D. Nuova Pall. Marsala in quella che è la Gara 1 dei play-out. Gli sciclitano hanno imposto il loro fin dall’inizio chiudendo il primo quarto avanti 25-19 grazie a un parziale importante ed un gioco armonioso ed efficace. Nel secondo quarto i locali hanno allungato ulteriormente andando all’intervallo sul 56 a 42. All’inizio del terzo i locali, che hanno giocato ancora una volta al PalaPadua di Ragusa per mancanza a Scicli di un campo idoneo, hanno preso il largo portandosi fino a più 22 punti. Il Marsala non si è arreso ed è stato capace di sfruttare l’improvviso black out della Meerkat tra la fine del terzo quarto ed i primi minuti dell’ultimo quarto, riuscendo a ricucire lo svantaggio e riportare la gara sui binari dell’equilibrio, mettendo pressione ai bianconeri fino alle battute finali. Alla fine, però, la Meerkat Scicli è riuscita a recuperare lucidità e controllo, portando a casa una vittoria fondamentale in questa serie. Protagonista assoluto dell’incontro Sorrentino, autore di una prestazione straordinaria: 32 punti con percentuali al tiro vicine al 100% e ben sette triple messe a segno. Il capitano è stato determinante soprattutto nel momento di difficoltà della squadra, prendendo per mano i compagni e guidandoli nei frangenti più delicati del match. Ottima anche la prova di Goi, incisivo su entrambi i lati del campo, capace di dare equilibrio e intensità sia in fase offensiva che difensiva. Ora si guarda alla Gara 2, in programma a Marsala mercoledì sera alle ore 20:30 con una sfida che si preannuncia ancora più combattuta.

Tabellini: Sorrentino 32, Goi 19, Burt 15, Ragazzini 9, Agbara 8, Taino 7, Derick 3, Garavini, Lonatica, Manenti, Giannone ne, Statello ne



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