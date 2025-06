Spiaggia, quanto mi costi? Rincari d’estate: in Sicilia prezzi in salita del 6%

Con l’arrivo del caldo e l’apertura della stagione balneare, torna puntuale anche il caro-spiaggia. Secondo il monitoraggio dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, in collaborazione con la Fondazione Isscon, i prezzi dei servizi balneari salgono in media del 2,3% rispetto al 2024, con una crescita complessiva dell’8% negli ultimi tre anni.

Ma a preoccupare di più è il boom dei rincari in Sicilia, dove i prezzi crescono del 6%, segnando il maggiore aumento su scala nazionale. Seguono Sardegna (+4%) ed Emilia-Romagna, Veneto, Abruzzo, Basilicata e Liguria con un incremento del 3%. “Aumenti contenuti solo in apparenza – spiega Federconsumatori – ma distribuiti in modo disomogeneo sul territorio”.

Spiaggia, quanto mi costi?

Crescono in particolare i costi giornalieri per ombrellone e lettini (+3%) e le tariffe per il noleggio di pedalò, sup e canoe, sempre più popolari tra i bagnanti (+2%). Tiene, invece, il prezzo degli abbonamenti stagionali, che risulta stabile ma sempre meno richiesto.

Di fronte al caro-coste, le famiglie italiane si attrezzano: pacchetti “happy hour” o mezza giornata, dopo le 14:00 o solo al mattino, consentono di risparmiare anche il 50% rispetto al prezzo pieno. E crescono le app che permettono di “condividere” le attrezzature balneari inutilizzate, creando una sorta di economia circolare anche sotto l’ombrellone.

Infine, prendono piede le formule all inclusive, che abbinano spiaggia, pranzo, aperitivo e noleggio sportivo (sup o canoa) con prezzi che oscillano tra i 35 e i 50 euro. Soluzioni smart per chi non rinuncia al mare, ma deve fare i conti con un portafoglio sempre più leggero. Il mare è vicino, ma non più alla portata di tutti.

