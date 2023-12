Spiagge pulite a Natale. L’Associazione Marinai d’Italia in campo a Donnalucata

Spendersi per il proprio territorio. Con questo spirito sono scesi in spiaggia, nei giorni scorsi, un gruppo di soci dell’Associazione nazionale Marinai d’Italia, sezione di Scicli. E’ stato l’avvio di un percorso che li vedrà, in altri momenti, nelle altre spiagge del litorale costiero. Quasi un voler mantenere costante la loro presenza a beneficio di un patrimonio unico, quale quello che è possibile amminirare e vivere nella costa iblea e sciclitana in particolare ricca di scorci sabbiosi e di tratti a scogliera.

Apprezzata iniziativa.

“I soci dell’Associazione Marinai d’Italia hanno iniziato un percorso di bonifica e pulizia del porticciolo e della spiaggia di Donnalucata.

Un iniziativa lodevole di volontariato che da un senso di attivismo alle tante associazioni presenti nel nostro territorio, infatti non sono nuove questo tipo di iniziative da parte di altre realtà – commenta il sindaco Mario Marino – ringrazio il Presidente dell`ANMI Donnalucata, Angelo Buscema, e l’intero gruppo dei marinai in congedo della borgata per l’attività che pongono in essere a favore della collettività ed il pieno supporto da parte della nostra Amministrazione è la dimostrazione dell’affetto che la comunità sciclitana prova nei loro confronti e nei confronti della Marina.

Oggi sempre più grato alla comunità sciclitana che ogni giorno dimostra il senso di appartenza e la tutela della nostra città”.