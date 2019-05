Spiagge e fondali puliti, l'iniziativa di Legambiente Ragusa. Domenica 26 maggio - Ragusa Oggi

Spiagge e fondali puliti, l’iniziativa di Legambiente Ragusa. Domenica 26 maggio

Anche quest’anno Legambiente rinnova il suo impegno per ripulire dai rifiuti i nostri litorali con la

campagna Spiaggia e fondali puliti: chiamati a raccolta migliaia di volontari protagonisti di

centinaia di appuntamenti in programma nei prossimi giorni in tutta Italia. In Sicilia Spiagge e

fondali puliti rientra nella campagna Sicilia Munnizza Free e sono tantissimi gli appuntamenti

organizzati dai circoli di Legambiente.

Il circolo Legambiente Il Carrubbo organizza la pulizia della spiaggia di Branco Piccolo nel territorio

di Ragusa per poi fare un trekking lungo la costa allo scopo di fare il punto sullo stato dei luoghi, in

un contesto naturalistico di grande pregio ambientale, ma interessato da brutture che vale la pena

far conoscere, per sensibilizzare.

Appuntamento questa domenica 26 maggio alle ore 9.30 al parcheggio Branco Piccolo.