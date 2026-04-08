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Spettacolo teatrale a Scicli: umorismo e ironia in scena con “La teoria dello struzzo”
08 Apr 2026 10:58
Appuntamento domenica alle 18.30 nello spazio teatrale Officinoff di via dei Lillà a Scicli. In scena la commedia scritta dal ragusano Maurizio Nicastro dal titolo “La teoria dello struzzo. Onesti si muore”. Il nuovo lavoro teatrale di Maurizio Nicastro che firma anche la regia, tra umorismo grottesco e momenti di struggente ironia, esplora la fragilità morale di uomini comuni che preferiscono seppellire la verità pur di sentirsi innocenti. Interpreti sul palco Giovanni Migliorisi, Salvo Giorgio, Marco Comitini, Gisella Burderi, Gianflavio Brafa. Direttrice di scena Tina Accardo.
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