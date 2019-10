SPECIALITÀ SICILIANE AL SALONE GASTRONOMICO DI CREMONA - Ragusa Oggi

SPECIALITÀ SICILIANE AL SALONE GASTRONOMICO DI CREMONA

Le specialità siciliane nel cuore della pianura padana. Dal 9 al 12 novembre, al Salone Gastronommico Il Bontà di Cremona evento sostenuto da Regione Lombardia e dal suo assessorato al Turismo e al Marketing Territoriale attraverso la società Explora, saranno presenti i Pasticcieri dell’Etna con le loro deliziose foglie Voglie di Thè e l’Olio Provenzani della famiglia Provenzani .

Dalla terra siciliana arriveranno le foglie Voglie di Thé, fra le quali spiccano le esclusive Voglie di Thé al cioccolato e ai gusti di mandorla, nocciola, pistacchio e cioccolato e peperoncino. Nel Salone lombardo del gusto, giunto alla sua 16 edizione, anche le conserve marmellate e confetture di gelsi, fichi, fichi d’India, bergamotto, arancia, arancia amara, arancia rossa, limoni, mandarini e le nostre creme da spalmare: pistacchio, mandorla e nocciola. Troverete anche il pesto di pistacchio e i liquori U Suli allo zibibbo, U Mari :aromatizzato alla mandorla e U focu con marsala oltre al liquore al pistacchio.

Alla conquista delle terre padane, anche i prodotti che arrivano direttamente dalle verdi colline della Valle del Gattopardo, importante feudo che fu dell’aristocratica famiglia dei Tomasi, nobile stirpe di uomini santi, poeti e letterati fondatrice – nell’anno 1637 – della cittadina di Palma di Montechiaro. Proprio in questa ridente cittadina della provincia di Agrigento, nota agli appassionati di letteratura come la “Donnafugata” del celebre romanzo di Tomasi di Lampedusa, affondano le radici e la storia di questo olio, un prodotto buono e genuino, come la terra da cui sgorga. Gli Oli Provenzani con la loro nuova gamma di prodotti, la linea di olii biologici monovarietali, l’IGP Sicilia e un blend inusuale molto strutturato e sicuramente particolare. Inoltre verrà presentata la nuova gamma di oli aromatizzati biologici con un nuovo design e una nuova ricetta.

Insomma un trionfo di essenze e di sapori siculi che cercheranno di conquistare i palati non solo della pianura ma di tutti gli espositori del Paese presenti a questo evento.

(ITALPRESS).

