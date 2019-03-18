Speakeraggio professionale: la voce al servizio di clienti internazionali

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Lo speakeraggio in lingua può essere affidato a un’agenzia di traduzione? Sì, se ci si affida a professionisti.

La comunicazione moderna avviene sempre più spesso attraverso prodotti audiovisivi. Esattamente come i testi scritti, questo genere di contenuti necessita di un lavoro di traduzione accurato affinché sia in grado esprimere in una lingua diversa da quella di origine lo stesso intento che aveva nella lingua originaria.

Nel caso di documentari, video e audio illustrativi, il lavoro di uno speaker professionista è necessario tanto quanto quello del traduttore. Si tratta in realtà di due figure che possono lavorare a stretto contatto, in collaborazione con la medesima agenzia di traduzione.

Le caratteristiche di uno speaker professionista

Uno speaker professionista deve essere necessariamente possedere una preparazione di tipo attoriale, che comprenda naturalmente conoscenze pratiche in merito a interpretazione e dizione. Oltre a questo, deve essere dotato di un tono di voce piacevole, che risulti tollerabile (in caso di necessità) anche per lunghi periodi.

Molto apprezzata è anche la duttilità della voce, che consente agli speaker di leggere anche lunghi testi senza risultare monotoni.

Come in ogni professione, la capacità di adattarsi rapidamente alle caratteristiche del prodotto audiovisivo che si sta realizzando, riuscendo a produrre un lavoro soddisfacente in tempi brevi, è un valore aggiunto che spesso si rivela molto prezioso.

Cos’è lo speakeraggio in lingua?

Lo speakeraggio in lingua è un servizio realizzato da speaker di madrelingua straniera o da professionisti italiani che abbiano raggiunto un ottimo livello di padronanza orale di una lingua straniera. In genere gli speaker specializzati in una o più lingue collaborano con varie agenzie di doppiaggio e, spesso, anche con agenzie di traduzione.

Lo speakeraggio in lingua è fondamentale in quei settori in cui è necessario rivolgersi contemporaneamente a un pubblico internazionale: si pensi, per esempio, al settore turistico e a quello legato alla mobilità internazionale di passeggeri. I messaggi audio con cui si forniscono indicazioni ai clienti di un albergo, ai visitatori di un museo o ai passeggeri di un aeroporto, ad esempio, necessitano di speakeraggio in lingua.

Parallelamente, anche il settore commerciale utilizza spesso lo speakeraggio in lingua per doppiare pubblicità o realizzare prodotti audiovisivi illustrativi a beneficio di potenziali clienti stranieri.

Traduzione e speakeraggio: un servizio unico è possibile?

Prima di essere letti o recitati, i testi destinati allo speakeraggio in lingua vanno tradotti. Affidare il lavoro a un’unica squadra di professionisti consente di snellire i tempi di realizzazione del lavoro, ma non tutte le agenzie di traduzione offrono questo tipo di servizio.

In Italia è possibile rivolgersi all’agenzia di traduzione professionale Eurotrad per lo speakeraggio professionale in lingua . Ogni incarico sarà affidato a un project manager che seguirà sia la traduzione di un testo sia la fase di speakeraggio, assicurando la massima qualità del prodotto finale.

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