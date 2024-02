Sparatoria in serata a Vittoria: c’è un morto

Sparatoria a Vittoria in serata. Un uomo è morto in un conflitto a fuoco che si è verificato nella zona del quartiere Maritaggi. Pare si tratti dii un trentenne ma non sono ancora stati ufficializzati i dettagli. L’episodio è avvenuto nella zona di via Colledoro, lungo le ripide strade in direzione dei quartieri Trinità e San Giovanni. Nella zona, più persone hanno sentito distintamente i colpi d’arma da fuoco, poi le sirene delle auto delle forze dell’ordine intervenute sul posto, sia Polizia che Carabinieri.





INDAGINI IN CORSO

L’episodio si è verificato dopo le 21. Non sono ancora chiare le modalità dell’accaduto, né si conosce ancora l’identità della vittima. Le indagini sono condotte dai Carabinieri.



NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

ricerca fotografica di Franco Assenza

