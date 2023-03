Sparatoria a Vittoria ferito un uomo

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Sparatoria in contrada Boscopiano a Vittoria nel tardo pomeriggio di oggi. Al momento non ci sono notizie ufficiali da parte delle autorità locali, ma diversi testimoni hanno riferito di aver sentito colpi di arma da fuoco in quella zona.

Da quanto si apprende, la presunta sparatoria avrebbe coinvolto due persone. Un egiziano è stato ferito con colpi di arma da fuoco. Le sue condizioni non sono gravi. La Polizia sarebbe sulle tracce dell’uomo che ha esploso i colpi.

Alcuni residenti del quartiere hanno riferito di aver sentito almeno dei colpi di arma da fuoco. Le autorità locali sono sul posto e stanno indagando sulla vicenda.

