Sparatoria a Scicli, coinvolti gruppo di giovani

Dal momento dell’allarme il quartiere di Jungi, alla periferia di Scicli, è presidiato dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Modica ed i colleghi della locale Tenenza che stanno setacciando strade e piazzette al fine di individuare i due gruppi di giovani che avrebbero dato vita al movimentato litigio intorno alle 20,25 di oggi. Litigio durante il quale sono partiti anche colpi di arma da fuoco.

Sarebbe accaduto nella zona delle case popolari.

Ignoti i protagonisti ed ignote le cause. I militari dell’Arma stanno interrogando persone al fine di ricostruire quanto accaduto. Al momento non si ha notizia di eventuali feriti. Da capire se i colpi sarebbero stati sparati in aria e comunque a scopo intimidatorio o per colpire qualcuno. Il servizio di controllo e di pattugliamento sta interessando l’intero villaggio al fine di individuare, seppure in orario notturno, gli autori del fatto malavitoso. Alla base dell’episodio, dalle prime indicazioni investigative, ci sarebbe stato un violento litigio culminato con i colpi di arma da fuoco. Da capire se si tratta di azione intimidatoria, di vendetta, di regolamento di conti fra bande rivali o se sia legato al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Ricerca fotografica Franco Assenza

© Riproduzione riservata