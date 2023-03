Spaccio, lesioni e danneggiamento: vittoriese condannato definitivamente a 3 anni

E’ stato arrestato dalla polizia un vittoriese di 33 anni che dovrà scontare una pena complessiva di 3 anni, 8 mesi e 29 giorni di reclusione.

PENA DEFINITIVA



L’uomo era stato condannato per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali, danneggiamento, minaccia e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, commessi tra il 2013 ed il 2016.

La sentenza di condanna è divenuta definitiva e, pertanto, l’uomo è stato raggiunto dall’ordine di esecuzione per la espiazione della pena detentiva in carcere.

L’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa.