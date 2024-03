Spacciava in piazza San Giovanni: cittadino gambiano, irregolare, denunciato

Un uomo di 30 anni di nazionalità gambiana, è stato denunciato perché accusato di spacciare in centro storico a Ragusa. La polizia lo ha notato vicino ai portici della cattedrale di San Giovanni. Una volta fermato, in seguito alla perquisizione, sono stati trovati diversi grammi di hashish non confezionati e uno spinello pronto all’uso.

RISULTATO ANCHE IRREGOLARE SUL TERRITORIO

Inoltre, aveva una certa somma di denaro, ritenuta provento dell’attività di spaccio, un coltello e altri oggetti potenzialmente pericolosi. Portato negli uffici della Questura per gli accertamenti, è emerso che si trovava illegalmente sul territorio nazionale. Dopo essere stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, è stato rilasciato ma accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per le procedure connesse alla sua irregolarità sul territorio.

