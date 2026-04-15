Sotto le stelle degli Iblei: l’esperienza unica di “100 a Tavola”

Tre città, tre scenari unici, un solo filo conduttore: trasformare la cucina in esperienza culturale. Nasce con questa visione “100 a Tavola”, l’evento che unisce paesaggio, arte e alta gastronomia in un format immersivo capace di valorizzare l’identità del territorio ibleo.

Dopo il successo della prima edizione, l’iniziativa torna ampliando i propri confini e coinvolgendo tre comuni simbolo della provincia: Modica, Ragusa e Comiso. Un viaggio sensoriale che mette al centro il concetto “la cucina è cultura”, fondendo sapori, storia e bellezza in un’unica esperienza esclusiva.

La prima tappa è fissata per il 24 aprile alle ore 21 a Modica, nella suggestiva area sottostante il monumentale Duomo di San Giorgio, in concomitanza con i festeggiamenti del Patrono. Un contesto scenografico che promette di trasformare la cena in un momento di grande impatto emotivo.

Il secondo appuntamento sarà il 27 giugno a Ragusa, all’interno delle affascinanti Cava Gonfalone, luogo iconico capace di esaltare il connubio tra natura e storia. La terza tappa, prevista a inizio autunno a Comiso, è ancora in fase di definizione, ma si preannuncia altrettanto suggestiva.

Il format è tanto semplice quanto esclusivo: cento commensali seduti a un unico tavolo, immersi in location inedite e accompagnati da un percorso degustazione studiato nei minimi dettagli. A firmare il menù sarà lo chef Lorenzo Ruta, mentre le selezioni beverage porteranno la firma di Progetto Duca, rappresentato da Salvatore Susino. L’organizzazione è affidata alla società Sun Hub.

L’obiettivo è chiaro: accendere i riflettori su luoghi straordinari, offrendo una chiave di lettura nuova e coinvolgente. Non semplici cene, ma esperienze immersive in cui ogni elemento – dalla location all’atmosfera, fino al piatto – contribuisce a creare una narrazione unica.

“Pensiamo all’atmosfera, il resto lo fanno i commensali”, spiegano gli organizzatori, sottolineando il successo della scorsa edizione e la volontà di consolidare un format che unisce convivialità, scoperta e valorizzazione territoriale. L’idea è quella di vivere i luoghi in una dimensione diversa, lasciandosi sorprendere da scenari inediti e da piatti pensati appositamente per l’occasione.

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