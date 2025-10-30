Sospesi i lavori del raddoppio Ragusa–Catania per tutelare l’acqua potabile

Stop ai lavori sul cantiere del raddoppio della Ragusa–Catania dopo lo sversamento di materiale argilloso nella sorgente di Scianna Caporale, in territorio di Comiso. L’episodio, avvenuto nelle ultime ore, ha spinto il sindaco di Comiso, Francesco Aiello, a intervenire personalmente sul posto, accompagnato dai tecnici comunali e dagli assessori Giuseppe Nicastro e Cesare Campailla.

La fuoriuscita di argilla, dovuta ai movimenti del terreno nell’area del cantiere gestito da Webuild S.p.A., ha interessato una zona delicata dal punto di vista idrogeologico, da cui viene rifornita parte della rete idrica cittadina.

«Abbiamo chiesto l’immediata sospensione dei lavori e il divieto di utilizzare attrezzature perforanti per i carotaggi – ha dichiarato Aiello –. È necessario rispettare il vincolo idrogeologico che vieta interventi invasivi nel raggio di un chilometro dalla sorgente».

Alla presenza dei tecnici dell’Anas e della ditta esecutrice, il primo cittadino ha anche annunciato la convocazione di un tavolo tecnico per martedì 5 novembre e una conferenza di servizio a Ragusa per valutare la situazione e programmare gli interventi di sicurezza.

Nonostante l’allarme iniziale, i tecnici comunali rassicurano i cittadini: non sussiste alcun rischio per la salute pubblica, poiché il materiale argilloso sversato è dello stesso tipo di quello che compone naturalmente le pareti della sorgente.

«Stiamo seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione – ha concluso Aiello –. La tutela delle nostre risorse idriche e la sicurezza dei cittadini restano una priorità assoluta».

I lavori sul tratto interessato della superstrada Ragusa–Catania resteranno sospesi fino a quando non verranno completate le verifiche tecniche e ambientali necessarie.

