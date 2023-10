Sospesa autorizzazione scavi per antenna telefonica in via Impastato a Modica, il sindaco interviene in autotutela

Sospesa in autotutela, da parte del sindaco di Modica, Maria Monisteri, ogni autorizzazione comunale inerente i lavori di realizzazione di uno scavo finalizzato all’installazione, nel quartiere della Sorda, di una imponente antenna della telefonica mobile in via Peppino Impastato. La vicenda è stata recentemente oggetto di varie proteste da parte dei residenti e anche la politica si è mossa con un’interrogazione presentata dal Partito Democratico.

Sull’argomento era intervenuta anche Assoutenti provinciale che aveva parlato anche di un possibile scempio urbanistico dai risvolti anche ambientali. L’attento ascolto da parte dell’Amministrazione comunale modicana alle varie sollecitazioni e la presa d’atto di una situazione che necessita maggiori chiarimenti ha portato oggi pomeriggio il sindaco Maria Monisteri ad intervenire in modo forte e a sospendere, in autotutela, le autorizzazioni finora rilasciate dal Comune. Insomma si andrà presto ad approfondire la problematica con l’obiettivo di trovare la quadra rispetto alle posizioni di tutti.