Sotto accusa a Modica i lavori per l’installazione di un’antenna per la telefonia mobile

Cittadini e politica di pari passo sui lavori, in corso di esecuzione, per l’installazione di una antenna di telefonia mobile in via Impastato al quartiere Sorda. Lo scavo, già realizzato, ha fatto alzare l’attenzione ponendo il problema del posizionamento dell’antenna nel centro abitato. “Trattandosi di un imponente campo elettromagnetico sarebbe molto dannoso per la salute – scrive al nostro giornale la signora Maria Trovato – la Telecom asserisce di aver inviato una pec al Comune di Modica nel mese di aprile e, non avendo ricevuto risposta, si ‘fa forte’ del silenzio assenso. Stiamo già allertando gli organi preposti alle verifiche”.

Questa è la voce di un cittadino. In queste ore si registra anche l’intervento del consigliere comunale del Partito Democratico, Gianni Spadaro.

Spadaro ha presentato un’interrogazione consiliare chiedendo che gli venga data risposta scritta. Più di uno i quesiti nel suo intervento ispettivo. “Nella via Peppino Impastato, zona densamente abitata, si stanno facendo lavori per la costruzione di un’antenna di telefonia mobile, con quale iter è stato approvato tale progetto? – scrive il consigliere del Partito Democratico – il Comune negli anni scorsi aveva approvato dei regolamenti che individuavano i siti dove poter allocare tali nuove installazioni di antenne, siti comunali, di telefonia mobile. Chiedo di conoscere se in atto ci sono altri impianti autorizzati

dagli uffici in siti non comunali e se è ancora possibile bloccare tali autorizzazioni in autotutela spostando la costruzione di questi nuovi impianti in aree comunali”.

Al Comune di Modica, intanto, si sta cercando di risalire al carteggio riguardante l’installazione dell’antenna. Un carteggio riconducibile alla primavera scorsa, ai tempi della gestione commissariale, e che non si esclude possa contenere i pareri degli enti preposti a pronunciarsi su questo tipo di procedure, non ultimi quelli di Arpa e Genio Civile.