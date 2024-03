Sopralluogo della circonvallazione di Pozzallo: presto un bando di gara per la messa in sicurezza del tratto stradale

Una giornata importante, quella di ieri, per la città di Pozzallo. Si è evolto un importante sopralluogo per valutare le condizioni della circonvallazione della zona industriale, la SP. 46 Ispica-Pozzallo e dello svincolo autostradale della Siracusa-Gela.

L’INCONTRO

All’incontro hanno partecipato diverse figure istituzionali e tecniche, tra cui il Dott. Giammalva del Gabinetto dell’Assessore Regionale On. Arico, gli Onorevoli Dipasquale e Abbate, il Sindaco di Ispica On. Leontini, l’Ing. Sinatra del Libero Consorzio della Provincia di Ragusa, il Dott. Dipasquale del Genio Civile di Ragusa, insieme a Consiglieri e Assessori dei Comuni di Ispica e di Pozzallo.

IL PROGETTO

Dopo aver quantificato le spese necessarie, ci si è impegnati a sviluppare immediatamente un progetto per garantire la sicurezza della circonvallazione, al fine di riaprirla al più presto. Inoltre, è stata richiesta l’inclusione del progetto di ammodernamento della SP 46 Pozzallo-Ispica nella programmazione dei fondi FSC.

Infine, è stata sollecitata l’intervento dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture presso il CAS (Consorzio Autostrade Siciliane) per l’emanazione immediata di un bando di gara per la messa in sicurezza del tratto stradale che collega lo svincolo autostradale alla circonvallazione della zona industriale. Questo tratto stradale ha già ottenuto un finanziamento di 3,5 milioni di euro e ha un progetto definitivo.

