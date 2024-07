Sono 25 le metropoli che producono il 55% dell’inquinamento globale: in primis, le città cinesi. Torino la città italiana più inquinante

Il rapporto della Multicompel Technology, basato sui dati della ricerca “Keeping Track of Greenhouse Gas Emission Reduction Progress and Targets in 167 Cities Worldwide” condotta da Ting Wei, Junliang Wu e Shaoqing Chen della Sun Yat-sen University, evidenzia come le megalopoli cinesi e alcune città russe siano tra le principali responsabili delle emissioni globali di CO2.

Le città più inquinanti

Le città cinesi più inquinanti includono Handan, Shanghai, Suzhou, Dalian, Pechino, Tianjin, Wuhan, Qingdao, Chongqing, Wuxi e Urumqi. Mosca e Istanbul sono le città europee con le maggiori emissioni. In totale, le prime 25 metropoli mondiali producono il 55% dell’inquinamento globale, con Handan in testa con 199 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti all’anno.

Torino è la città italiana più inquinante, al 52° posto nel ranking mondiale e al 7° in Europa, con 22 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti annuali. Le città europee più inquinanti sono Mosca, Istanbul e San Pietroburgo, seguite da Francoforte, Atene, Berlino e Torino.

Il rapporto sottolinea che l’82% delle emissioni di CO2 proviene dalle grandi metropoli e che il 42% delle emissioni sono prodotte dagli edifici. Questo dato evidenzia la necessità di sviluppare città sostenibili e efficienti dal punto di vista energetico.

