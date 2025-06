Sono 20 e forse c’è anche il tuo Comune: chi ha vinto i fondi della Regione

Non è solo una questione di premi, ma di scelte politiche che puntano a valorizzare ciò che già funziona. La Regione Siciliana ha deciso di destinare quasi due milioni di euro a quei Comuni che nel corso del 2024 si sono distinti per buone pratiche in materia di sostenibilità, turismo, inclusione e accoglienza. Un contributo che non nasce da un bando da inseguire, ma da riconoscimenti già ottenuti: Bandiera Blu, Bandiera Verde, Bandiera Lilla, Plastic Free e il titolo di Borgo più bello d’Italia.

A firmare il decreto è stato l’assessore alle Autonomie locali Andrea Messina, che spiega:

«Premiamo le eccellenze locali, riconosciute da enti nazionali e internazionali, che rendono la Sicilia più attrattiva e sostenibile. È un modo concreto per dire che il buon lavoro viene visto, sostenuto e – ci auguriamo – anche replicato».

Come vengono assegnati i fondi

I fondi sono suddivisi in base al tipo di riconoscimento ricevuto, e a parametri oggettivi come popolazione e appartenenza a categorie omogenee. Ecco come sono stati ripartiti:

350 mila euro ai 14 Comuni Bandiera Blu , tra cui Modica, Scicli, Ispica, Pozzallo e Ragusa .

ai , tra cui . 150 mila euro ai Comuni Bandiera Verde , come Santa Croce Camerina, Vittoria, Noto, Palermo, Marsala, San Vito Lo Capo .

ai Comuni , come . 100 mila euro ai Comuni Bandiera Lilla , che si distinguono per l’accessibilità, come Avola, Letojanni, Tusa, Savoca e Caltabellotta .

ai Comuni , che si distinguono per l’accessibilità, come . 250 mila euro ai Comuni Plastic Free , tra cui Modica, Belpasso, Cefalù, Santa Teresa Riva .

ai Comuni , tra cui . 800 mila euro per i 20 borghi premiati come “ I più belli d’Italia ”, a sostegno di promozione e accoglienza.

per i premiati come “ ”, a sostegno di promozione e accoglienza. 320 mila euro equamente divisi tra i “Borghi dei Borghi”, con Militello in Val di Catania premiato nel 2025, insieme a Gangi, Montalbano Elicona, Sambuca di Sicilia e Petralia Soprana.

Un messaggio politico (e pratico)

L’intervento ha una chiara direzione: rafforzare modelli di sviluppo locale positivi e offrire risorse a chi ha già dimostrato di saper costruire valore intorno al proprio territorio. Non serve reinventare tutto da capo, sembra dire la Regione: basta sostenere chi lavora bene.

Il fondo potrà essere utilizzato per servizi, progetti di promozione turistica e culturale, interventi di miglioramento urbano. Piccoli passi, ma mirati, per rendere più forte e riconoscibile il volto migliore della Sicilia.

