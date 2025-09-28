Solo tre punti per fare vincere la PGS Sales di Catania sulla Meerkat Scicli nella prima gara del campionato di Serie C.

di Pinella Drago

I cestisti sciclitani hanno giocato una bella partita, iniziata con un’ora di ritardo per il maltempo che si è abbattuto sulla Sicilia orientale ieri, che alla fine si è chiusa con un distacco di soli tre punti. Non è bastata però la buona prestazione per i ragazzi del presidente Paolo Ficili che erano all’esordio in Serie C. Alla palestra Leonardo Da Vinci di Catania, i ragazzi di coach Magagnoli, orfani di Agbara, hanno ceduto negli ultimi minuti consegnando la vittoria alla PGS Sales che si è imposta per 63-60 al termine di una partita equilibrata e combattuta.

“La Meerkat Scicli ha retto l’urto per larghi tratti del match, rimanendo sempre a contatto e trovando buone soluzioni in attacco, ma a fare la differenza sono stati i troppi rimbalzi offensivi concessi ai catanesi. Le seconde opportunità sfruttate dai padroni di casa e alcune palle recuperate hanno permesso loro di costruire il break decisivo nel finale, vanificando i tentativi di rimonta ospite – commenta Lucio Lonatica – nonostante la sconfitta, i bianconeri hanno mostrato carattere e momenti di ottima pallacanestro, un punto di partenza importante per il prosieguo della stagione. Sabato prossimo derby interno con il Comiso; si spera nella prima vittoria di stagione.

Tabellini: Goi 15, Turtineen 14, Taino 14, Sorrentino 13, Derick 4, Lonatica, Manenti, Garavini, Giannone ne, La Rocca ne, Ventura ne.



