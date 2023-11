Solidarietà da palazzo Bruno di Belmonte all’assessore Carmelo Denaro

Ad esprimere la loro solidarietà all’assessore con delega di vice sindaco Carmelo Denaro sono il primo cittadino Innocenzo Leontini ed il presidente del Consiglio comunale Titta Genovese, rispettivamente a nome di tutta l’Amministrazione comunale e dell’intero Consiglio comunale. Una manifestazione di vicinanza dopo l’episodio di due notti fa quando è andata in fiamme la Fiat 500 dell’amministratore, parcheggiata nei pressi della sua abitazione. Per mera fortuna non si sono registrati danni a persone mentre il palazzo nei cui pressi sostava l’autovettura di Denaro ha subito l’annerimento delle pareti esterne.

La solidarietà delle massime istituzioni.

“Esprimiamo piena condanna nei confronti del vile atto criminale che è stato commesso ai danni dell’assessore e consigliere comunale Carmelo Denaro, al quale manifestiamo piena solidarietà per l’atto incendiario compiuto ai danni della sua automobile – viene affermato dalla giunta e dal consiglio comunale – la città di Ispica è sempre stata estranea ad episodi criminali di questo tipo. L’inquietante episodio turba la sensibilità di tutti gli Ispicesi. Si confida nella efficace azione delle forze dell’ordine e di quanti siano in grado di collaborare per venire a capo di un episodio tanto grave quanto inspiegabile. Carmelo Denaro è persona stimata e voluta bene, in tutti gli ambiti della sua attività. Nello stringersi attorno a lui, le istituzioni comunali e la comunità tutta sono vicine alla famiglia, alla quale non mancheranno sostegno e affetto”.

Solidarità anche dal senatore Salvo Sallemi

“Esprimo solidarietà e vicinanza all’assessore del Comune di Ispica Carmelo Denaro per il rogo della sua automobile che ha scosso l’intera comunità cittadina. Le forze dell’ordine stanno vagliando l’accaduto e sono certo che faranno chiarezza sull’episodio che ha turbato Ispica. Sono convinto che l’assessore Denaro e l’intera amministrazione di Ispica continueranno nella loro azione di governo con fermezza e decisione”.

Lo ha detto il senatore Salvo Sallemi, componente della Commissione Antimafia, in merito all’incendio di un mezzo dell’assessore Denaro.