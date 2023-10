Socio onorario del Parlamento della Legalità internazionale. Il sindaco di Scicli ha ricevuto la nomina a Roma

“A favore di una cultura di speranza e fraternità, nel segno della legalità” questo lo spirito del riconoscimento che il sindaco di Scicli, Mario Marino, ha ricevuto ieri in Vaticano in occasione della nomina dei nuovi soci onorari del Parlamento della Legalità Internazionale alla presenza di Mons. Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia e già Vescovo della Diocesi di Noto, e del presidente del Parlamento della Legalità Internazionale, Nicolò Mannino. L’evento durante la presentazione del libro “Il mio nome è Amore”, scritto da Mannino e che sarà presentato nella sede della Camera dei Deputati, il prossimo 7 novembre.

La dichiarazione del sindaco a commento del riconoscimento.

“Da sindaco, per quanto attiene alla sfera pubblica, e da credente, per quanto attiene alla sfera privata, non nascondo l’emozione nell’aver ricevuto questo riconoscimento ed anche, insieme agli altri ospiti presenti, la pergamena riportante la benedizione apostolica del Santo Padre, Sua Santità Papa Francesco – ha commentato il primo cittadino di Scicli – come ho già avuto modo di dire in occasione della visita del Presidente Mannino a Scicli lo scorso 16 settembre, la nostra Amministrazione sostiene pienamente le iniziative del Parlamento della Legalità Internazionale, movimento culturale apartitico ed interreligioso, che trae la sua radice ideale dal forte senso di giustizia in contrasto al grave fenomeno della criminalità organizzata e punta alla costruzione di una cultura della legalità e di contrasto all’indifferenza, con particolare riguardo ai giovani, a favore di una cittadinanza attiva”.