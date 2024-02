Società del ragusano evade l’IVA: multato e denunciato il legale rappresentante

Una società del ragusano è stata multata per aver evaso l’Iva. Gli ufficiali dell’Ufficio delle dogane di Siracusa hanno avviato una richiesta di cooperazione amministrativa con le autorità fiscali della Germania e del Belgio riguardante una società di commercio di pneumatici con sede a Ragusa.

LA DENUNCIA

Questa richiesta è stata finalizzata allo scambio di informazioni investigative. Dalle indagini è emerso che la società in questione ha omesso di registrare la documentazione fiscale e contabile relativa agli acquisti di beni effettuati da altri paesi dell’Unione europea nei periodi 2019, 2020 e 2021, evadendo così l’IVA per un totale di oltre 334.000 euro. Come risultato di ciò, sono state applicate sanzioni per un importo complessivo superiore a 700.000 euro, e il rappresentante legale della società è stato denunciato.

© Riproduzione riservata