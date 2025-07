Soccorsi 38 migranti, caldo torrido. Erano senza acqua e cibo da giorni

di Giada Drocker – Erano partiti 4 giorni fa dalla Libia, tre notti in mare senza piu acqua e cibo. Sono stati salvati dalla Guardia costiera a circa 100 miglia dalla costa siciliana. L’operazione è scattata stamattina intorno alle 9. La motovedetta Cp 323 era partita da Siracusa per mettere in salvo i migranti. Poi il rendez vous con la motovedetta cp 325 partita da Pozzallo dove ha fatto rientro con i 38 migranti trasbordati. Sono tutti originari del Bangladesh. Disidratati e spossati, i 38 tutti originari del Bangladesh, sono stati soccorsi e assistiti. Dopo il doppio controllo medico, il primo a cura dell’Usmaf con il coordinamento del medico Vincenzo Morello, il secondo dell’Asp coordinato dal medico Angelo Gugliotta, sono stati trasferiti all’hot spot di Pozzallo. Molti i casi di scabbia. Difficili le condizioni anche per gli operatori in banchina. Da tempo si nota la totale assenza di gazebo o coperture che possano mitigare il caldo torrido anche nel momento in cui si effettuano i controlli medici prima di trasferire i migranti all’hot spot



