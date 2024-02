Siracusa-Gela: per completare i lotti servono almeno 2 miliardi ma ad oggi sono promessi solo 149 milioni

Per il completamento di tutti i lotti della Siracusa-Gela servono almeno 2miliardi di euro, di cui ad oggi solo 149 milioni sono stati assegnati come impegno verbale da parte dell’assessore Aricò per finanziare il lotto 9 fino a Scicli, anche se di questo non c’è alcuna certezza fino a quando non ci sarà la delibera. E’ quanto sostenuto dalla deputata regionale del M5S Stefania Campo e dal coordinatore provinciale Federico Piccitto in seguito ad una riunione che si è tenuta a Gela e a cui hanno partecipato i comuni di Gela e Vittoria. Alla riunione ha partecipato anche il presidente del Cas, Filippo Nasca.

L’IMPEGNO PRESO E’ QUELLO DI AGGIORNARE LA RIUNIONE ALLA PRESENZA DI SCHIFANI

Alla riunione, invece, non hanno preso parto né l’assessore Aricò, né nessun deputato della maggioranza regionale. Quello che emerge è che al territorio restano “solo le briciole”. Come sottolineato da alcuni sindaci, in questo momento la popolazione del versante modicano, con il completamento dell’autostrada fino a Modica, ha più motivo di raggiungere l’aeroporto di Catania rispetto a quello di Comiso, penalizzando ancora di più un’aerostazione sempre più lasciata a se stessa. Il M5S specifica che l’impegno preso è quello che il tavolo in questione si aggiorni anche alla presenza di Renato Schifani per cercare di avere risposte concrete

