Siracusa: bimbo resta chiuso in auto davanti all’asilo. Salvato da carabinieri e vigili del fuoco

Una brutta esperienza che, per fortuna, si è conclusa nel migliore dei modi. Un bambino di tre anni è rimasto chiuso accidentalmente all’interno dell’auto di suo padre, di fronte a un asilo della città di Siracusa. Un Carabiniere fuori servizio ha notato la situazione di emergenza e ha visto il padre in preda al panico, cercando disperatamente di aprire l’auto per liberare suo figlio.

IL BIMBO E’ STATO LIBERATO

Dopo aver calmato il padre, il Carabiniere ha prontamente richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Siracusa e dei carabinieri per garantire un intervento in piena sicurezza per salvaguardare l’incolumità del bambino.

In pochi minuti, i soccorritori sono riusciti a liberare il bambino dall’auto. Per fortuna, il bimbo era sereno e una volta liberato dall’auto ha mostrato gratitudine e felicità al padre e ai soccorritori.