Simone Guerci al Modica Calcio

Simone Guerci, centrocampista centrale nato a Siracusa il 27 giugno del 2000, svincolato dallo scorso 16 di dicembre, è un nuovo calciatore del Modica. E’ stato chiuso l’accordo per il suo ingaggio sino a fine stagione. Guerci, è un mediano di un metro e 81, che ha già giocato nel Siracusa, nel Biancavilla, Giarre e Troina, con esperienza in categorie superiori, tra serie D -dove ha giocato per più di 4.500 minuti, e serie C.



Intanto, in vista della gara di domenica contro il Milazzo, la società ha deciso di fissare a 1 euro il biglietto di ingresso per gli under 18 (vendita solo al botteghino dello stadio) e ingresso gratis per gli under 12. 7 euro il biglietto unico, acquistabile da oggi pomeriggio nei consueti punti vendita. Fare quadrato nel momento più complicato del campionato, riempire le tribune del Vincenzo Barone e stare insieme e uniti in vista del rush finale della stagione, non facendo mancare il supporto della città a mister, Giancarlo Betta, e ai calciatori