Significativa bassa marea e al porto di Scoglitti i pescherecci restano bloccati

Oggi a Scoglitti si è verificato un fenomeno naturale che ha causato notevoli disagi alla comunità di pescatori e agli operatori del porto. Una forte bassa marea ha fatto ritirare il mare all’interno dello specchio d’acqua del porto, causando gravi difficoltà alle imbarcazioni, in particolare ai pescherecci, che hanno praticamente toccato il fondo del porto, impedendo loro di uscire.

La Situazione nel Porto di Scoglitti

La bassa marea odierna ha colpito in maniera significativa l’operatività del porto di Scoglitti, noto per essere un punto cruciale per la pesca locale. Le acque si sono ritirate a tal punto da lasciare le imbarcazioni più grandi, inclusi numerosi pescherecci, praticamente incagliate sul fondale. Questo fenomeno ha reso impossibile la loro uscita per le operazioni di pesca quotidiana, causando un notevole impatto economico e operativo.

Fenomeni Naturali e Cambiamenti Climatici

Sebbene le basse maree siano fenomeni naturali, l’intensità e la frequenza di tali eventi potrebbero essere influenzate dai cambiamenti climatici. Gli esperti stanno analizzando i dati per comprendere meglio le cause e valutare se vi siano connessioni con i cambiamenti ambientali globali. Ricerca fotografica di Franco Assenza

© Riproduzione riservata