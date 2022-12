Sigilli dei Nas alla Rsa di Comiso

Sigilli dei Nas dei carabinieri alla Rsa di Comiso.

Sembra che i Nas abbiano adottato il provvedimento, che risale già a qualche giorno fa, per via della presenza di infiltrazioni d’acqua dal soffitto.

Nessun cartello comunque indica le motivazioni della chiusura della Rsa né quando questa, eventualmente, riaprirà. Nel frattempo, gli utenti avrebbero dovuto essere trasferiti in altre strutture fuori Comiso. La quasi totalità degli ospiti, però, ha preferito non allontanarsi dal proprio Comune e ha optato per soluzioni alternative, a loro spese: case di riposo private o personale addetto all’assistenza.

Se le ragioni della chiusura sono da attribuire alle infiltrazioni, come asserito da più parti, la cosa è piuttosto preoccupante visto che la struttura è abbastanza recente (realizzata una quindicina di anni fa.

A darne comunicazione è Italia Viva Comiso che chiede anche che venga fatta chiarezza da parte dei vertici dell’Asp sul perchè la struttura sia stata chiusa.