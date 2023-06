Sicurezza: tutti gli ingressi di Modica saranno videosorvegliati, un nuovo progetto

Un finanziamento con specifica destinazione. Quella di rendere sicura la città di Modica. I 250mila euro che arrivano dal programma operativo nazionale PON legalità saranno spesi per rendere sicura la città. Il sistema lo annuncia l’assessore alla Polizia locale Saro Viola: “Il nostro obiettivo è quello di istituire la sorveglianza perimetrale, ovvero telecamere in tutti gli ingressi della città”. Più chiaro di così. L’Amministrazione Monisteri continua nell’attività avviata nella precedente legislatura. “Il progetto è ad un punto determinante – spiega Viola – su di esso si è lavorato nella passata legislatura. Ora è tempo di definire tutto”. Lo si farà grazie al finanziamento che arriva dal Ministero dell’Interno e forti della voglia di garantire sicurezza in città.

Il sistema “pensato” per Modica leggerà il movimento veicolare in entrata ed in uscita dalla città.

Cinturare la città con un sistema di videosorveglianza capillare da installare in tutti i punti di ingresso al centro abitato con la registrazione di tutte le autovetture e gli automezzi e relative targhe rappresenta uno dei sistemi più all’avanguardia. A redigere il progetto di questo nuovo sistema è stato il personale del Comando di Polizia locale diretto dal comandante Rosario Cannizzaro. Nella valutazione ha ottenuto il punteggio di 71,5 superiore a Ragusa con i suoi 68,5. Per entrambi le città il finanziamento è stato di 250mila euro. Attualmente la città è dotata, sia a Modica Bassa che a Modica Alta ed a Modica Sorda di un sistema di videosorveglianza. Un sistema ben funzionante con sparuti inconvenienti che stanno nella normalità, vedi nei casi della interruzione di energia elettrica.