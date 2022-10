Sicurezza e dignità sul lavoro: Sit-in dei sindacati stamani in piazza Matteotti a Ragusa

Dall’inizio del 2022 sono quasi 600 i morti sul lavoro, una media di 3 al giorno. Più di 400.000 le denunce di infortuni e una crescita di più del 7% per le denunce di malattie professionali. Lo scorso anno le ispezioni nelle aziende hanno evidenziato irregolarità per il 69% delle aziende controllate.



Per salute e sicurezza sul lavoro si arriva al 77% di irregolarità. E questo con una quantità di organi di controllo e vigilanza ridicola per 1.600.000 imprese.

Stamani, in piazza Matteotti a Ragusa, si è svolto un Sit-In di protesta organizzato dalla CGIL, CISL e UIL, per chiedere che la vita e la dignità delle persone venga sempre tutelata sul luogo di lavoro.

In particolare, le organizzazioni sindacali chiedono alcune cose:

• Deve essere previsto e preteso che le IMPRESE DI OGNI SETTORE seguano CRITERI DI QUALIFICAZIONE (anche attraverso il modello della patente a punti) e che sia vincolante applicare anche negli appalti privati.

• FORMAZIONE e ADDESTRAMENTO per tutte le lavoratrici ed i lavoratori, per tutti i tipi di contratto, all’inizio dell’attività lavorativa, prima di adibire alla mansione.

FORMAZIONE per i DATORI DI LAVORO quale requisito per l’avvio o l’esercizio dell’attività d’impresa.

• È ESSENZIALE il RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI da parte del “SISTEMA VIGILANZA” – INL, ASL, INAIL, INPS – NELLE AZIENDE in termini di qualità, quantità e frequenza, e la realizzazione TRA QUESTI ISTITUTI di un COORDINAMENTO, di un CONFRONTO e di COLLABORAZIONE CONCRETA E PERMANENTE CHE COINVOLGA ANCHE LE PARTI SOCIALI.

• GARANZIA, anche attraverso l’ AZIONE ISPETTIVA, dell’adozione della contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa a tutti i livelli: nazionale, territoriale e aziendale affinché siano ESTESE in MODO CERTO a tutti i lavoratori e le lavoratrici le tutele in tema di SALUTE E SICUREZZA.

LA SITUAZIONE NEL NOSTRO TERRITORIO è particolarmente critica in quanto le attività di controllo a diverso livello sono fortemente limitate dalla carenza di organico.



Si chiede, dunque, al Governo e all’Assemblea Regionale un impegno concreto per il loro potenziamento al fine di poter svolgere attività di prevenzione che è l’unico modo per invertire la tendenza dell’aumento costante di morti e incidenti sul lavoro.