Sicilia, svolta storica per l’editoria: nasce il fondo strutturale per la stampa locale

La Sicilia compie un passo importante a sostegno dell’informazione locale. La Federazione degli editori digitali (Fed) ha espresso soddisfazione per la decisione del presidente della Regione, Renato Schifani, che con il determinante contributo dell’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino, ha istituito – all’interno del Fondo Sicilia – una sezione strutturale e permanente dedicata al sostegno dell’editoria regionale, sia cartacea che digitale.

Una mossa che la Fed definisce “politicamente chiara e lungimirante”, soprattutto in un contesto di cambiamenti epocali che attraversano l’intero comparto dell’informazione: intelligenza artificiale, digitalizzazione dei processi produttivi, crisi occupazionale e minaccia al pluralismo sono le nuove sfide.

“L’AI pone rischi inediti per la qualità dell’informazione e l’occupazione, ma offre anche nuove opportunità – sottolinea la Fed –. Questa misura può offrire strumenti concreti di resilienza e sviluppo a chi intende affrontare il cambiamento con visione, rigore e responsabilità.”

Non più logiche emergenziali, ma criteri di merito

La vera novità è il cambio di paradigma: finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto, anche per il fabbisogno di capitale circolante, non saranno più distribuiti secondo logiche di emergenza. Il nuovo strumento prevede criteri di selezione fondati su requisiti minimi di professionalità e radicamento, premiando le realtà editoriali che: lavorano con continuità; investono nella qualità; innovano nei linguaggi e nei modelli organizzativi. “Per la prima volta si supera la logica assistenzialista per premiare il merito editoriale”, afferma la Federazione.

Ora tocca all’ARS: “Serve responsabilità condivisa”

La Fed auspica che il disegno di legge esitato dalla Giunta regionale possa ora proseguire il suo corso con rapidità e spirito costruttivo nell’Assemblea Regionale Siciliana, ottenendo il più ampio consenso parlamentare. “Il rilancio del comparto editoriale deve diventare una responsabilità condivisa, al di là delle appartenenze politiche.” La misura si inserisce inoltre in continuità con l’avviso pubblico già promosso dall’assessorato all’Economia con il supporto di Irfis-FinSicilia, che ha introdotto una selezione orientata alla qualità e alla sostenibilità.

“Servono requisiti rigorosi, non indulgenti”

La Fed ribadisce infine la propria disponibilità al confronto istituzionale, auspicando che nei prossimi anni l’impianto venga rafforzato con criteri ancora più stringenti. L’obiettivo: valorizzare le imprese editoriali realmente strutturate, organizzate e sostenibili, capaci di resistere all’onda d’urto della transizione digitale. “È il momento di riconoscere e sostenere chi fa informazione con rigore, identità e presenza sul territorio. Non c’è più tempo da perdere.”

