Sicilia stanzia 800 mila euro per bagnini e sicurezza spiagge

La Regione Siciliana destina quest’anno 800 mila euro ai Comuni per garantire la sicurezza nelle spiagge libere. Il contributo finanzia la presenza di bagnini di salvataggio e la dotazione delle attrezzature necessarie per tutelare la vita a mare di cittadini e turisti.

La circolare, firmata dal presidente della Regione Renato Schifani, anche assessore ad interim alle Autonomie locali e alla funzione pubblica, stabilisce criteri, modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei fondi.

Secondo la legge regionale n.17 del 1998, i Comuni devono garantire la vigilanza quotidiana dalle 9 alle 19, per un periodo tra 60 e 120 giorni, tra il primo maggio e il 30 settembre. Ogni tratto di spiaggia di 150 metri deve essere coperto da almeno due bagnini, fino a un massimo di 600 metri lineari, e il contributo regionale copre fino al 50% delle spese per il personale qualificato.



Come presentare le domande

I Comuni interessati devono inviare le istanze entro il 15 maggio, esclusivamente via posta elettronica all’indirizzo dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it. Le richieste saranno esaminate secondo l’ordine di ricezione.

La circolare completa è consultabile sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

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