Sicilia: Roccafiorita e Palazzo Adrano. Hanno il 100% di vaccinati e da tre mesi covid free

Piccoli ma virtuosi. Virtuosissimi. Sono due piccoli comuni siciliani che da tre mesi sono covid free e hanno il 100% dei vaccinati.

Si tratta di Palazzo Adriano, nel palermitano, con il 104%, Roccafiorita, nel Messinese, con il 117%. Numeri possibili perché assommano oltre alle somministrazioni agli abitanti anche quelle di non residenti, come turisti o persone che abitano in paesi vicini o all’estero. Fanno da contraltare, in una regione che viaggia a più velocità nella somministrazione dei vaccini, tre comuni che in Sicilia sono in zona ‘arancionè per il diffondersi dei contagi: Limina e Monforte San Giorgio, nel Messinese, e Nicolosi nel Catanese.

Roccafiorita conta 186 abitanti, la maggior parte dei quali anziani che hanno accolto con grande entusiasmo l’iniziativa “Vaccini a chilometro zero” fatta con un camper dall’Ufficio emergenza Covid di Messina che dal 18 maggio scorsa porta i vaccini nelle zone più remote della provincia.

Oltre il 100% di vaccinati anche a Palazzo Adriano, circa 1.800 abitanti, nel cuore dei Monti Sicani, vicino a Corleone, paese noto per essere stato il set del film premio Oscar “Nuovo Cinema Paradiso” del regista Giuseppe Tornatore, che ha raggiunto quota 104%, considerati anche gli utenti non residenti.