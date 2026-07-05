Il Partito Democratico e lo sguardo verso il campo largo nella Scicli che si prepara alle amministrative del prossimo anno

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di Pinella Drago – Nella piena convinzione che l’unità è la strada per ottenere la vittoria, a Scicli in casa del Partito Democratico si parla di campo largo, di unità delle forze della sinistra e del centro che strizza l’occhio sia al centro che alla sinistra e alle liste civiche. La strada che appare quella capace per cominciare con il piede giusto l’avvio di una campagna elettorale che si giocherà interamente sul campo fra il civismo che non intende cedere al passo della politica e quest’ultima a voler prendere le redini di un dibattito concreto, forte ed al servizio della città. Il Partito Democratico parte con il piede giusto e conferma Marco Causarano alla guida del partito. L’assemblea del partito lo ha riconfermato nella carica che aveva assunto nei mesi scorsi e che lo ha visto lavorare con impegno senza tralasciare nulla, forte di un’esperienza sociale, civile e politica non indifferente. Partecipato l’incontro alla fine del quale Marco Causarano ha ricevuto ancora il mandato di segretario ed il mandato di aprire il dibattito con le forze politiche del campo largo. Mossa che potrebbe risultare vincente se non si fanno errori nella comunicazione e nell’approccio con gli elettori e con la città tutta individuando bisogno e cercando soluzioni. La riconferma è stata rafforzata dalla presenza del segretario della Federazione provinciale Angelo Curciullo. “Nel confermare il segretario Marco Causarano alla guida del partito, gli iscritti hanno chiesto apertura con chi ci sta per creare l’alternativa all’esperienza Marino – viene scritto in una nota – tanti gli interventi dai quali è emersa la volontà di creare un campo largo, che guarda al centro sinistra ma anche alle liste civiche, per stringere un patto generazionale in grado di indirizzare la città nei prossimi anni”.



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