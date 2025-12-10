Sicilia più verde: Despar pianta 250 nuovi alberi per rigenerare un territorio ferito

Prosegue anche in Sicilia il progetto “Bosco Diffuso Despar”, l’iniziativa promossa dal consorzio Despar Italia in collaborazione con Despar Sicilia (Ergon) e gli altri soci del consorzio, che prevede la piantumazione di nuovi alberi in diverse aree del territorio nazionale. La nuova edizione si distingue per un focus specifico sulla prevenzione e la rigenerazione dei territori colpiti da calamità ambientali, con l’obiettivo di favorire il recupero delle aree danneggiate e di rafforzare la resilienza dei territori più esposti ai rischi climatici.

Despar Sicilia ha così messo a dimora 250 nuovi alberi lungo il bacino idrografico del fiume San Leonardo, in un’area ambientale del Siracusano, a pochi chilometri di distanza dal centro storico di Carlentini, in un’area di transito e nidificazione, dove gli uccelli migratori si fermano durante il loro viaggio dall’Africa e dall’Europa. In quest’area Azzolla Lab ha realizzato un progetto basato sui principi della permacultura che ha come obiettivo la rigenerazione di un terreno degradato da incendi, incuria e rifiuti, trasformandolo in uno spazio vivo e fertile che ha portato all’avvio di un sistema agroforestale e di una food forest produttiva. Ora con la piantumazione di nuovi alberi e arbusti e la coltivazione di piante acquatiche, il progetto contribuirà a purificare l’acqua, a rigenerare il suolo e a creare nuovi habitat per la fauna.

A conferma dell’obiettivo sociale e di promozione della consapevolezza sui temi della sostenibilità e della tutela ambientale, il progetto ha visto la partecipazione di una quarantina di alunni dell’Istituto Comprensivo “Carlo V” di Carlentini che hanno preso parte alla piantumazione.

I nuovi alberi vanno così ad ingrandire la superficie del “Bosco Diffuso Despar” in Sicilia: i 250 alberi piantati quest’anno, vanno ad aggiungersi ai 500 già messi a dimora a Ragusa e Rosolini nelle precedenti edizioni del progetto, portando così a 750 gli alberi che compongono la superficie del “Bosco Diffuso Despar” nell’isola.

L’iniziativa rientra nel più ampio programma “Bosco Diffuso Despar” che coinvolge la sede centrale del consorzio Despar Italia e le sei aziende associate. Il progetto è realizzato in partnership con PlanBee, piattaforma di crowdfunding civico che si dedica alla realizzazione di progetti ambientali, con cui sono state individuate le realtà locali grazie alle quali l’iniziativa viene realizzata. La piantumazione dei nuovi alberi avviene in collaborazione con enti e associazioni non profit locali, esperti in rigenerazione ambientale e attivi sul territorio con progetti a forte valore sociale. La collaborazione con queste realtà consente inoltre di coinvolgere attivamente le scuole sui territori nelle giornate di piantumazione: un momento educativo e partecipativo in cui il “Bosco Diffuso Despar” diventa un’aula a cielo aperto, offrendo agli studenti l’opportunità di conoscere da vicino il processo di creazione di un bosco stimolando la consapevolezza ecologica e l’importanza di prendersi cura dell’ambiente.

“Da tre anni il progetto Bosco Diffuso Despar rappresenta per noi un impegno concreto e condiviso per la salvaguardia del territorio, realizzato insieme a Despar Italia e alle altre aziende del Consorzio – sottolinea Concetta Lo Magno, responsabile marketing di Despar Sicilia – Quest’anno vogliamo rafforzare questo impegno contribuendo alla rigenerazione dei territori colpiti da calamità ambientali e alla valorizzazione delle aree naturali più vulnerabili. La piantumazione dei 250 nuovi alberi nell’area del progetto Azzolla Lab è un tassello importante verso una maggiore tutela del paesaggio e della biodiversità. Il coinvolgimento dei giovani è un’ulteriore dimostrazione di quanto sia fondamentale trasmettere alle nuove generazioni la cultura della sostenibilità e il rispetto per l’ambiente. Con questa nuova iniziativa, il “Bosco Diffuso Despar” in Sicilia continua a crescere e a radicarsi come esempio virtuoso di collaborazione tra imprese, territorio e comunità, capace di generare benefici duraturi per l’ambiente e per le persone”.

© Riproduzione riservata