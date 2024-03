Sicilia, Musumeci: “Personale scolastico vaccinato al 92%. Il rinvio delle elezioni? Il dibattito è aperto”

“Per quanto riguarda l’edilizia scolastica si è fatto tutto quello che si è potuto fare in questi due anni, peraltro voglio ricordare che c’è stato un impegno prepandemia per la riqualificazione dell’edilizia ma rimane molto da fare. Il personale scolastico è vaccinato al 92 per cento”.

Così a Tgcom 24 Nello Musumeci. “In compenso l’edilizia sanitaria ne ha guadagnato, con oltre 320 posti in terapia intensiva e subintensiva”, dice. “Il dibattito è aperto, nelle prossime ore dovremmo incontrarci noi presidenti di regione e mercoledì deciderà il Governo.

A Palermo domani ho convocato l’assessore al’Istruzione per verificare la soluzione migliore. Cuore e ragione si scontrano, l’ultima cosa che vorrei chiudere sono le scuole e la speranza è che la curva possa abbassarsi e non si debba ricorrere a misure restrittive. Non abbiamo difficoltà a riaprire le scuole e lo faremo se la linea dei contagi dovesse abbassarsi”.

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, sempre a Tgcom24. “Le parole di Draghi ‘mai più didattica a distanza’? Parlerei di imprudenza, chi ha la responsabilità di guidare il governo nazionale non deve dare mai per definitive scelte che devono fare i conti con i numeri, tante volte il governo ha dovuto fare marcia indietro. Preoccupa il basso numero di vaccini della fascia 5-11 anni, c’è molta prudenza da parte dei genitori”.

