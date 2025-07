Sicilia, giornata nera per la viabilità: incendi e incidenti bloccano autostrade e tangenziali

Un vasto incendio ha costretto al blocco temporaneo del traffico lungo la Tangenziale di Catania, precisamente tra lo svincolo con la A19 e lo svincolo con l’Asse dei Servizi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e le squadre Anas, impegnate nella gestione dell’emergenza e nel ripristino della sicurezza.

Nel frattempo, un mezzo pesante in fiamme ha causato un ulteriore blocco sulla A19 “Palermo-Catania”, al km 178,800, in direzione Palermo, in località Belpasso (CT). Le immagini dell’intervento dei soccorsi sono impressionanti, con colonne di fumo visibili a chilometri di distanza.

Sempre sulla A19, ma in provincia di Enna, si registrano code e rallentamenti nei pressi di Calascibetta, al km 116,400, dove un altro mezzo pesante è rimasto coinvolto in un incidente. In questo caso, è stato istituito il senso unico alternato per consentire l’intervento delle squadre Anas in sicurezza.

Tre eventi critici in poche ore, in punti strategici della rete autostradale siciliana, stanno mettendo a dura prova la viabilità regionale. Si raccomanda massima prudenza agli automobilisti e l’utilizzo dei canali informativi ufficiali per aggiornamenti in tempo reale.

Per una mobilità consapevole, Anas ricorda: “Guida e Basta!” – niente distrazioni, alcol o droga al volante.

Info aggiornate anche tramite l’app gratuita “VAI” di Anas e al numero verde 800.841.148.

