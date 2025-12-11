Sicilia Express potenziato, ma il nodo resta lo stesso: i voli costano troppo e i posti non bastano

Il “Sicilia Express”, il treno speciale che collega il Nord Italia all’isola durante le festività natalizie, raddoppia le corse per il 2025. Quest’anno sono previste due partenze da Torino, il 20 e il 27 dicembre, e due date di ritorno verso Nord, il 5 e il 10 gennaio 2026, per un totale di 1.100 posti disponibili. I biglietti, acquistabili dal 13 dicembre alle ore 12 con tariffe comprese tra 24,90 e 29,90 euro, promettono un viaggio economico, accessibile e carico di servizi aggiuntivi.

Una richiesta crescente e un’offerta ancora troppo debole

Il raddoppio delle corse rappresenta un passo avanti importante, ma il quadro complessivo dei collegamenti con la Sicilia continua a mostrare lacune evidenti. Ogni anno, migliaia di siciliani residenti al Nord rientrano per le vacanze e si scontrano con tariffe aeree alle stelle, voli spesso esauriti con largo anticipo e collegamenti ferroviari limitati.

L’iniziativa del Sicilia Express, per quanto apprezzata e utile, resta ancora insufficiente rispetto alla domanda reale. La necessità di ampliare e stabilizzare le alternative di viaggio verso l’isola durante i periodi di massima affluenza rimane un tema centrale per pendolari, studenti e famiglie che desiderano tornare nella propria terra senza affrontare costi proibitivi.

Un treno che diventa esperienza: musica, degustazioni e intrattenimento

Il Sicilia Express non offre solo trasporto, ma una vera esperienza di viaggio. A bordo sono previste degustazioni di prodotti tipici siciliani, animazione, lezioni dedicate al mondo del vino e dei dolci tradizionali, oltre a momenti musicali con artisti come Lello Analfino e il tenore Alberto Urso. Un modo per trasformare il lungo tragitto verso l’isola in una festa anticipata, valorizzando l’identità culturale siciliana.

Le destinazioni e il ruolo strategico del collegamento ferroviario

Il servizio prevede la partenza da Torino e lo smistamento a Messina, da cui una sezione del convoglio proseguirà verso Palermo Centrale e un’altra verso Siracusa. Una rete che permette di collegare direttamente due aree strategiche della Sicilia, integrandosi con gli altri servizi di mobilità regionale.

L’iniziativa si inserisce infatti nel quadro del piano di rilancio della mobilità siciliana, che mira a rendere la regione più accessibile ai residenti e ai turisti. Tuttavia, la persistenza di difficoltà nei collegamenti nazionali, con poche alternative ferroviarie e costi proibitivi dei voli, mostra quanto il percorso verso una mobilità efficiente sia ancora lungo.

Biglietti disponibili dal 13 dicembre

I biglietti saranno acquistabili sul sito fstrenituristici.it e su tutti i canali Trenitalia, incluse app, biglietterie e self-service. Ulteriori informazioni saranno disponibili sul portale siciliaexpress.eu, in fase di aggiornamento.

© Riproduzione riservata