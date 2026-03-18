L’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha pubblicato un avviso pubblico per il conferimento di incarichi libero-professionali destinati a medici in quiescenza, con l’obiettivo di rafforzare i servizi ospedalieri e garantire la continuità assistenziale. Il provvedimento è stato formalizzato con la delibera n. 563 del 14 marzo e rientra nelle azioni avviate dalla Direzione strategica per […]
Sicilia Express Pasqua 2026: torna il treno speciale per riportare i siciliani a casa dal Nord
18 Mar 2026 15:31
Anche per Pasqua 2026 torna il Sicilia Express, il treno dedicato ai siciliani residenti nel Nord Italia che desiderano rientrare nell’Isola per trascorrere le festività con le proprie famiglie. L’iniziativa è promossa dalla Regione Siciliana in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani e Trenitalia.
La partenza è prevista giovedì 2 aprile alle 11.50 dalla Torino Porta Nuova, mentre l’arrivo a Messina è fissato per le 8.45 di venerdì 3 aprile. Da lì il convoglio si dividerà in due tratte finali: una diretta a Palermo, con arrivo alle 12.05, e l’altra verso Siracusa, prevista alle 12.30.
Il viaggio di ritorno è programmato per il 7 aprile. Complessivamente saranno disponibili 550 posti, con prezzi a partire da 29,90 euro a seconda della tipologia di posto scelto.
Schifani: “Un aiuto concreto contro il caro-biglietti”
L’iniziativa è stata finanziata dalla giunta regionale con 153,4 mila euro del bilancio della Regione.
Secondo Schifani, il progetto rappresenta un intervento concreto per sostenere la mobilità dei siciliani e contrastare le dinamiche di prezzo che spesso penalizzano chi desidera rientrare nell’Isola nei periodi di festa.
Biglietti in vendita dal 22 marzo
I biglietti saranno disponibili dal 22 marzo attraverso i canali ufficiali di Trenitalia – app, sito web, biglietterie e agenzie convenzionate – e sul sito di FS Treni Turistici Italiani.
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