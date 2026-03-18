Sicilia Express Pasqua 2026: torna il treno speciale per riportare i siciliani a casa dal Nord

Anche per Pasqua 2026 torna il Sicilia Express, il treno dedicato ai siciliani residenti nel Nord Italia che desiderano rientrare nell’Isola per trascorrere le festività con le proprie famiglie. L’iniziativa è promossa dalla Regione Siciliana in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani e Trenitalia.

La partenza è prevista giovedì 2 aprile alle 11.50 dalla Torino Porta Nuova, mentre l’arrivo a Messina è fissato per le 8.45 di venerdì 3 aprile. Da lì il convoglio si dividerà in due tratte finali: una diretta a Palermo, con arrivo alle 12.05, e l’altra verso Siracusa, prevista alle 12.30.

Il viaggio di ritorno è programmato per il 7 aprile. Complessivamente saranno disponibili 550 posti, con prezzi a partire da 29,90 euro a seconda della tipologia di posto scelto.

Schifani: “Un aiuto concreto contro il caro-biglietti”

L’iniziativa è stata finanziata dalla giunta regionale con 153,4 mila euro del bilancio della Regione.

Secondo Schifani, il progetto rappresenta un intervento concreto per sostenere la mobilità dei siciliani e contrastare le dinamiche di prezzo che spesso penalizzano chi desidera rientrare nell’Isola nei periodi di festa.

Biglietti in vendita dal 22 marzo

I biglietti saranno disponibili dal 22 marzo attraverso i canali ufficiali di Trenitalia – app, sito web, biglietterie e agenzie convenzionate – e sul sito di FS Treni Turistici Italiani.

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