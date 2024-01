Sicilia e Covid: dati decisamente sottostimati, spesso si confonde con l’influenza

Molte persone con sintomi simil-influenzali preferiscono effettuare tamponi in modo autonomo senza comunicarlo, mentre altre evitano di sottoporsi al tampone per paura di risultare positivi e dover affrontare l’isolamento. Cascio evidenzia che, nonostante le regole attuali non richiedano più l’isolamento obbligatorio per i positivi, è fondamentale comunicare ufficialmente la diagnosi al medico di base. Questo è importante per consentire alle autorità sanitarie di avere una conoscenza precisa e completa della diffusione delle malattie infettive.L’esperto sottolinea l’importanza del coinvolgimento attivo della popolazione nel fornire informazioni precise sui casi di COVID-19 e altre sindromi influenzali, in modo da consentire una gestione più efficace della situazione da parte delle autorità sanitarie.