Sicilia, 28 milioni per innovazione e digitalizzazione delle imprese: via ai nuovi bandi regionali

Una spinta concreta verso l’innovazione e la transizione digitale per le imprese siciliane: l’Assessorato regionale delle Attività produttive, guidato da Edy Tamajo, ha pubblicato due nuovi bandi per un valore complessivo di circa 28 milioni di euro, nell’ambito del Programma regionale FESR Sicilia 2021-2027. Una mossa strategica che mira a rafforzare la competitività del sistema produttivo dell’Isola, sostenendo micro, piccole e medie imprese pronte a innovare e digitalizzarsi.

Due misure per il futuro delle PMI siciliane

Il primo bando, “Innovazione” (Azione 1.1.2), mette a disposizione oltre 19 milioni di euro per finanziare progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione nei processi produttivi. L’obiettivo è ambizioso: introdurre nuovi prodotti, tecnologie e servizi attraverso il trasferimento tecnologico e la collaborazione con organismi di ricerca. Il sostegno arriverà sotto forma di contributi a fondo perduto, modulati in base al tipo di progetto e all’innovazione proposta.

Il secondo bando, invece, guarda dritto al cuore del cambiamento digitale. Si tratta dell’Azione 1.2.2 “Digitalizzazione”, con 9,6 milioni di euro destinati a favorire la transizione digitale delle imprese siciliane. Saranno finanziati investimenti in intelligenza artificiale, automazione, cloud, blockchain, e-commerce, CRM, e molto altro. Le imprese potranno ottenere contributi tra i 20.000 e i 150.000 euro, mentre per i soggetti intermediari dell’innovazione (come Digital Innovation Hub e poli tecnologici regionali) la soglia sale fino a 200.000 euro.

Dove trovare i bandi

I due avvisi sono già consultabili sul sito ufficiale della Regione Siciliana e su euroinfosicilia.it. All’interno, tutte le informazioni su requisiti, modulistica, tempistiche e modalità di presentazione delle domande.

