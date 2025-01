Si stacca griglia sul ponte Costanzo, traffico rallentato, auto fora pneumatico

Il traffico sulla Strada Statale 115, nel tratto al km 322+450 tra Modica e Ragusa, ha subito rallentamenti a causa della rottura di una griglia coprigiunto sul Ponte Costanzo. Un’automobile ha forato uno pneumatico a causa del danneggiamento della griglia metallica sulla superficie del ponte. La Polizia Stradale di Modica è intervenuta sul posto, gestendo la viabilità con l’istituzione di un senso alternato per garantire la sicurezza degli automobilisti. Il personale dell’ANAS è stato allertato e ha richiesto l’intervento di squadre specializzate per la riparazione della griglia danneggiata, con lavori urgenti previsti in serata per ripristinare la normale circolazione sul ponte. Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione e moderare la velocità in prossimità del Ponte Costanzo, seguendo le indicazioni della Polizia Stradale. fonte quotidiano di ragusa

